Un herido en Pedrola tras una colisión por alcance en la AP-68

En la intervención ha sido necesario realizar labores de excarcelación de la persona que conducía la furgoneta

Estado en el que ha quedado la furgoneta tras el accidente.

Estado en el que ha quedado la furgoneta tras el accidente. / DPZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Una persona que conducía una furgoneta ha resultado herida tras una colisión por alcance a la altura del kilómetro 271 de la AP-68, en el término municipal de Pedrola (Zaragoza).

En el accidente, del que los bomberos de la DPZ han recibido el aviso sobre las 8:30 horas, también se han visto implicados una furgoneta y un vehículo pesado.

Según informa la institución provincial, hasta el lugar del siniestro se han trasladado efectivos de los parques de bomberos de la DPZ en Tauste y Ejea de los Caballeros, así como el 061.

En la intervención ha sido necesario realizar labores de excarcelación de la persona que conducía la furgoneta.

Hundimiento de un camión de la basura

Por otro lado, un camión de la basura se ha hundido esta madrugada en la calle Barrio del Carmen de Teruel debido a un hundimiento del asfalto provocado por una avería en la red de agua, sin causar daños personales ni afectar a los edificios cercanos. El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, ha explicado que la reparación de la red afectó más de lo previsto al terreno y que cuando se retire el camión, se evaluarán los daños en las redes y se reparará y pavimentará la calle.

En el camión había dos personas. Los arquitectos municipales han confirmado que no se han registrado daños en los edificios colindantes.

Un herido en Pedrola tras una colisión por alcance en la AP-68

