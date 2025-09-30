La víctima del último asesinato en Zaragoza tenía dos órdenes de detención

Fueron enemigos, pero Manuel Sócrates (Guinea Ecuatorial, 1993) y Pape Cheikh (Senegal, 2000) hicieron las paces hace unos meses. Solo así se entiende que Sócrates, el autor del último homicidio en Zaragoza, a las puertas de un bar en la calle Antonio Mompeón Motos, estuviera allí esa noche bebiendo cervezas con quien había sido su adversario. Parece ser que dejaron atrás viejas rencillas por una guineana de la que ambos fueron pareja en el pasado. Pero su nueva amistad sorprendió incluso a esta mujer, según explicó hace unos días a los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios. Entonces les aseguró que, en mayo de 2024, el fallecido ya inició una pelea con el detenido en este mismo establecimiento, tal y como también sucedió en esta ocasión cuando Sócrates le golpeó con una botella de cristal en la cabeza. Son unas averiguaciones en las tuvieron que abundar los agentes, mucho más trabajo del que necesitaron para comprobar que la víctima tenías dos requisitorias en vigor según ha podido saber ahora este diario.

Son, precisamente, dos órdenes de búsqueda, detención y personación que dictaron el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Palencia, respectivamente, la primera de ellas por un delito de estafa. Todo ello ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza al encontrarse en funciones de guardia el día en el que tuvieron lugar los hechos, la madrugada del 16 de septiembre. Desde entonces ya han transcurrido dos semanas en las que la familia de la víctima se ha personado en la causa de la mano del abogado Mariano Mata al mismo tiempo que Pape Cheikh ha fiado su defensa a la abogada Carmen Sánchez Herrero.

El origen de la pelea

En el atestado remitido al Juzgado de Guardia se hace constar el origen de la disputa que tuvo lugar a las puertas del bar 'La Belle Vie', adonde llegaron Sócrates y Pape Cheikh con otros conocidos desde el bar 'El Imperio', precisamente, otro bar ubicado a apenas 170 metros en el que hace menos de seis meses se cometió otro asesinato. "La agresión tiene como causa de inicio una desavenencia o discusión centrada en la mujer con la que fallecido y detenido habían mantenido relaciones sentimentales", recoge el atestado del Grupo de Homicidios sobre la causa de esta fatal refriega.

"El detenido se ha defendido dándole varios golpes y puñetazos, consiguiendo tirarle al suelo para posteriormente, ya teniéndole en el suelo, darle también fuertes patadas en la cabeza, manifestando literalmente: Las heridas de los nudillos son de darle puñetazos, y luego patadas en el suelo, y le he dado pero bien", prosigue este documento, en el que también se confirma que Pape Cheik fue detenido en su domicilio, tal y como avanzó este diario. Allí le encontraron ensagrentado los agentes después de que su compañero de piso avisara a la Policía.

En la uci de Traumatología del hospital Miguel Servet ya había ingresado Sócrates con lesiones de mayor gravedad. Tanto es así a primera hora de la tarde, en torno a las 16.00 horas, se certificó su defunción. Y la autopsia que practicaron los médicos forenses reveló "múltiples hematomas" focalizados en la cabeza además de un traumatismo creaneoencefálico sin fractura.