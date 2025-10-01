Quién está detrás de los abonos falsos del Espacio Zity: seis investigados y 75 víctimas

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y Equipos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo la denominada operación Tazkhira que ha permitido localizar e investigar a 6 personas presuntas autoras de la venta de bonos falsos para el acceso al Espacio Zity de Zaragoza que se celebrará estas fiestas del Pilar.

La investigación comenzó a mediados de agosto cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la venta de bonos falsos, a través de redes sociales. Del análisis de la información obtenida y, puestos en contacto con los promotores oficiales de dicho evento, se pudo determinar el modus operandi llevado a cabo por los presuntos estafadores.

El análisis de la información recabada con las víctimas, así como de los perfiles sociales que publicitaban la venta de estos falsos bonos y los procesos de pago, permitió identificar a los usuarios reales que estaban efectuando este hecho delictivo. Se trata de seis mujeres, de edades comprendidas en los 18 y 28 años, residentes en la provincia de Zaragoza y que han sido localizadas e investigadas en los últimos días, como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y otro de blanqueo de capitales.

Hasta la fecha se han localizado 75 víctimas de esta estafa, cuyo importe total obtenido por este entramado criminal asciende a más de 10.000 euros. No obstante, no se descarta que el número de víctimas pueda ascender durante estos días, ya que se está efectuando el canje de los bonos por las pulseras que darán acceso al Espacio Zity, el cual comienza este viernes 3 de octubre. De darse el caso, se insta a los perjudicados a que se trasladen al acuartelamiento de la Guardia Civil en Valdespartera para interponer denuncia.

¿Cuál era su modus operandi?

La estafa consistía en el anuncio de venta de bonos a través de una conocida red social, por parte de usuarios que tenían numerosos seguidores, jóvenes de Zaragoza, obteniendo con ello dar gran publicidad y difusión a estas entradas. Todo ello aprovechando la gran demanda sobre la compra de bonos para este evento que, tras ponerse a la venta en el mes de mayo en las páginas oficiales de los promotores del mismo, se agotaron en pocos minutos.

Los jóvenes interesados en obtener estos bonos se ponían en contacto con el usuario que los ofertaba a través de mensaje privado, donde les indicaban el precio por entrada y la forma de realizar el pago. Un precio relativamente similar al original y que oscilaba entre los 130 y 150 euros por bono. A continuación, por medio de una aplicación de mensajería instantánea, los estafadores indicaban al comprador los pasos a seguir para hacer efectivo el pago a través de Bizum. Una vez enviado el dinero recibían de manera instantánea un documento PDF con idéntico formato a los bonos originales, que incluían los datos personales del comprador, emblemas oficiales del promotor, el contenido legislativo y un código QR.

Además, para generar mayor confianza en las víctimas y evitar sospechas, una vez finalizada la compra, el estafador continuaba en contacto con los compradores ofreciéndoles un servicio de asistencia, explicando el proceso de canje de estos bonos por las pulseras que darían acceso al Espacio Zity.

Continuando con la investigación y, tras verificar que los códigos QR de las primeras entradas detectadas eran completamente falsos, desde la Guardia Civil se hizo una campaña de difusión sobre esta estafa con la finalidad de evitar la compra de este tipo de entradas, y de localizar a posibles víctimas.