Indemnizan con 8.940 euros a un agente agredido en un bar de Zaragoza
Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2023
Un Policía Local de Zaragoza será indemnizado con 8.940 euros tras resultar agredido en un bar de la capital aragonesa. Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2023 en el bar La Endrina, en Camino de las Torres cuando dos policías locales de servicio intentaron mediar en una pelea entre tres hombres. Cuando fueron a reducir a uno de los hombres, éste les agredió lanzando patadas y puñetazos.
La asesoría jurídica de CSIF ha llevado el caso de uno de los agentes que resultó lesionado en el hombro izquierdo y una pierna. Sufrió 24 días de perjuicio básico y 133 de perjuicio moderado, según explican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.
El juicio se ha celebrado este miércoles en el juzgado de lo penal nº1 de Zaragoza donde CSIF y el Ministerio Público han llegado a un acuerdo con las partes, por la que el aausado reconoce un delito de resistencia e indemnizará al agente con 8.940 euros.
