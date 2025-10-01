La Policía Nacional desmantela un nuevo 'súper de la droga' ubicado un semisótano okupado de El Gancho

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas tras desmantelar un activo punto de venta de drogas con la imputación de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y receptación.

La operación se inició en junio del presente año a raíz de varias informaciones que alertaban de un domicilio, situado en un semisótano de la calle Mariano Cerezo, que era muy frecuentado por numerosas personas, presuntamente para adquirir sustancias estupefacientes.

Los agentes comprobaron un constante trasiego de compradores, lo que llevó a establecer un dispositivo específico. Además, el inmueble donde se realizaban las transacciones había sido ocupado de forma ilegal y estaba acondicionado para facilitar la venta continua de drogas a cualquier hora del día.

Este grupo criminal había habilitado el semisótano con una ventana preparada para la entrega rápida de la droga y un sistema de desagüe destinado a deshacerse de las dosis en caso de intervención policial.

Mientras uno de los miembros servía las dosis desde el interior, otros realizaban funciones de vigilancia y captación de nuevos compradores en la vía pública, manteniendo el punto de funcionamiento las 24 horas.

Durante el operativo, los policías constataron que en un breve intervalo de tiempo se producían numerosas transacciones, llegando a registrarse hasta 20 ventas en apenas dos horas.

En el momento de la entrada y registro en ese domicilio, uno de los investigados trató de deshacerse de varias dosis que tenían preparadas lanzándolas por el desagüe, siendo recuperadas por los agentes.

En el registro de la vivienda se incautaron de varias dosis de hachís, cocaína y marihuana preparadas para su distribución; fármacos de uso restringido como ansiolíticos y analgésicos opiáceos; diferentes útiles para la preparación y la venta; efectos procedentes de ilícitos penales como una bicicleta y varios teléfonos móviles y más de 500 euros en efectivo.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente el pasado 27 de septiembre quedando posteriormente en libertad con cargos.