La Guardia Civil patrulla María de Huerva y Cadrete para evitar robos en las viviendas afectadas por la riada

Los vecinos de María de Huerva, Cadrete y Cuarte difícilmente olvidarán la tormenta del pasado domingo que provocó inundaciones extraordinarias en las tres localidades zaragozanas. La fuerza del agua, según los datos oficiales cayeron hasta 100 mm en muy poco tiempo, se llevó por delante mobiliario urbano, vehículos y arrasó las partes bajas de edificios y naves de los polígonos. Durante los últimos días, los habitantes, junto a la ayuda de Protección Civil, Bomberos y policía, han intentado recuperar la normalidad retirando el barro y los escombros arrastrados por la fuerza de la lluvia.

Aunque las desgracias suelen sacar el mejor lado de la gente, también existe otro tipo de personas que intentan aprovecharse de la debilidad de la población. El Ayuntamiento de Cadrete ha anunciado a través de redes sociales que una patrulla de la Guardia Civil ha estado durante toda la noche patrullando la localidad para evitar robos en las viviendas afectadas por la riada.

"Se informa a todos los vecinos de que durante la noche habrá una patrulla de la Guardia Civil por las calles de Cadrete. Ésta será semifija, irá dando vueltas entre nuestro municipio y María de Huerva, con el objetivo de que si cualquier persona sospecha de que puedan producirse robos en las viviendas afectadas por la riada, tengamos un servicio rápido y eficaz", se puede leer en un comunicado con el objetivo de poder velar por la seguridad de los vecinos.

Traslado del puesto 112

La riada ha provocado que algunos habitantes de Cadrete, María de Huerva, Cuarte o Santa Fé no hayan podido cerrar correctamente las puertas de su vivienda o de los trasteros y garajes que quedaron completamente inundados. Algunos se vieron obligados a sacar a la calle objetos y enseres que guardaban para evitar un desperfecto aún mayor.

Tal como se ha informado a primera hora en las Cortes de Aragón, el puesto de mando avanzado del 112 se trasladará a la plaza del Pilar con motivo del inicio de las fiestas del Pilar, pero seguirán los servicios de emergencias presentes en las localidades afectadas de Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva y Santa Fe. En las zonas afectadas continúan trabajando 12 brigadas del Infoar con 11 motobombas.