Los 'antidisturbios' de Zaragoza protestarán el primer día de las Fiestas del Pilar
Los tres sindicatos convocantes buscan "visibilizar el malestar creciente" en la Unidad de Intervención de Policial (UIP)
La Unidad de Intervención Policial (UIP), los llamados antidisturbios, han sido llamado a filas este sábado para formar parte del dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pilar. Como todos los años, vaya. Pero en esta ocasión han decidido salir una hora antes a la calle, a las 14.00 horas, para reclamar reconocimiento, actualización salarial y dignidad profesional. Por eso se han citado en la comisaría de Delicias, donde tiene su sede la XI UIP, en una concentración que busca "visibilizar el malestar creciente" de esta unidad de élite en materia de seguridad ciudadana.
"Estar siempre preparados para lo inesperado, ya sea ante una catástrofe natural como la erupción del volcán de La Palma o ante las inundaciones en Valencia, es parte de nuestro trabajo y lo asumimos con orgullo. Pero el sacrificio y familiar que realizamos no se valora como debería", exponen los tres sindicatos convocantes, JUPOL, SUP Y CEP, para quienes "la exigente disponibilidad 24/7" y "la constante respuesta a emergencias" merece otro reconocimiento que el que a día de hoy le da el Ministerio del Interior.
Los motivos
En términos retributivos exigen la actualización inmediata del Complemento Específico Singular y la equiparación del Nivel de Complemento de Destino con "el máximo que ya perciben" otras unidades de la Policía Nacional. "Es inaceptable que tengamos que pagar de nuestro bolsillo alojamiento y manutención en servicio, adelantando dinero al Estado y esperando meses para recuperar lo que nos corresponde. Los policías no somos prestamistas del Gobierno", denuncian.
Será una cita en la que también transmitirán su "fuerza" y "solidaridad" hacia los compañeros que resultaron heridos en la etapa final de la Vuelta a España. "Su profesionalidad y entrega, incluso en un servicio que se tornó hostil, son un recordatorio de los riesgos que asumimos cada día para garantizar la seguridad de todos. Su sacrificio refuerza nuestra determinación por unas condiciones dignas y seguras", reivindican.
"La UIP debe ser una unidad de crecimiento profesional, no un simple escalón. Pertenecer a ella no puede ser un castigo, sino una elección y un orgullo. Es hora de que se reconozca nuestro esfuerzo con hechos y no solo con palabras", concluyen.
