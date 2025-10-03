Condenado por robar 9.700 euros en paquetes de Amazon en Zaragoza

El plan era muy sencillo. Un repartidor de Amazon que partía de Plaza hacía una primera parada en una gasolinera de La Muela. Sus dos compinches le esperaban allí, a bordo de una furgoneta, para descargar parte de esa mercancía cuyo destino era Illescas (Toledo). En total fueron paquetes por valor de unos 9.700 euros. Pero estos ladrones no tomaron muchas precauciones porque allí, casí con las manos en la masa, les interceptó una patrulla de la Guardia Civil. Ayer, Daniel S. M. reconoció los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza y aceptó una pena de seis meses de cárcel por un delito de hurto.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada Olga Oseira, pues los otros dos acusados, defendidos por los letrados Víctor Sanz y Elena Gabarre, se ausentaron de su cita en los juzgados de la ciudad. Para ambos -Daniel A. D. y Razvan G. G.- solicitó el ministerio fiscal la imposición de un año de cárcel, ya que el juicio se celebró en ausencia porque las penas solicitadas son inferiores a los dos años de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023. A primera hora de la tarde, en torno a las 15.00 horas, Daniel A. D. cargó la mercancía en el centro logístico que Amazon tiene en Plaza. Desde allí tomó camino por la A-2 hasta que unos minutos después hizo su priemra parada en una gasolinera de La Muela. Fue entonces cuando entraron en escena Razvan G. G. y Daniel S. M. Pero no pudieron llevar la mercancía muy lejos porque fueron detenido in fraganti por una patrulla de la Guardia Civil.