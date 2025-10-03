Condenado por robar 9.700 euros en paquetes de Amazon en Zaragoza
El acusado acepta seis meses de cárcel por el hurto que cometió de la mano de un camionero y de otro compinche
El plan era muy sencillo. Un repartidor de Amazon que partía de Plaza hacía una primera parada en una gasolinera de La Muela. Sus dos compinches le esperaban allí, a bordo de una furgoneta, para descargar parte de esa mercancía cuyo destino era Illescas (Toledo). En total fueron paquetes por valor de unos 9.700 euros. Pero estos ladrones no tomaron muchas precauciones porque allí, casí con las manos en la masa, les interceptó una patrulla de la Guardia Civil. Ayer, Daniel S. M. reconoció los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza y aceptó una pena de seis meses de cárcel por un delito de hurto.
Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogada defensora, la letrada Olga Oseira, pues los otros dos acusados, defendidos por los letrados Víctor Sanz y Elena Gabarre, se ausentaron de su cita en los juzgados de la ciudad. Para ambos -Daniel A. D. y Razvan G. G.- solicitó el ministerio fiscal la imposición de un año de cárcel, ya que el juicio se celebró en ausencia porque las penas solicitadas son inferiores a los dos años de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza.
Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2023. A primera hora de la tarde, en torno a las 15.00 horas, Daniel A. D. cargó la mercancía en el centro logístico que Amazon tiene en Plaza. Desde allí tomó camino por la A-2 hasta que unos minutos después hizo su priemra parada en una gasolinera de La Muela. Fue entonces cuando entraron en escena Razvan G. G. y Daniel S. M. Pero no pudieron llevar la mercancía muy lejos porque fueron detenido in fraganti por una patrulla de la Guardia Civil.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral