Detenido en Binéfar a un fugitivo buscado por Rumanía por un delito de tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido en Binéfar (Huesca) a un hombre que era buscado por las autoridades de Rumanía por la comisión de un delito de tráfico de drogas, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales de dicho país.

Las gestiones realizadas apuntaban a que este fugitivo podía haberse establecido en la provincia de la Huesca, encontrando los agentes al investigado el día 22 de septiembre en la localidad de Binéfar, por lo que procedieron a su arresto y puesta a disposición judicial, iniciándose así los trámites para dar cumplimiento a la orden referida.