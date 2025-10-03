El juez Carbonero se pondrá al frente del TSJA este lunes

Juan José Carbonero Redondo (Zaragoza, 1969) tomará posesión este próximo lunes de su nuevo cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). El magistrado zaragozano, que desde 2013 ejercía en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tomará el testigo de su compañero Manuel Bellido en un acto solemne que se celebrará en el palacio de los Condes de Morata, la sede del máximo órgano judicial de la comunidad. Está previsto que la cita comience a las 12.30 horas y estará presidida por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

La toma de posesión de Carbonero llega dos meses después de su nombramiento por el pleno del CGPJ. A este acto también asistirán magistrados del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales además de diversos representantes de la política aragonesa como su presidente, Jorge Azcón; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, además de otras autoridades civiles y militares como la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno.

Su currículum

Carbonero accedió a la carrera judicial en mayo de 2003, cuando fue destinado a un Juzgado Mixto en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Sus siguientes plazas como juez fueron otros dos Juzgados Mixtos en Valdepeñas, también en Ciudad Real, y en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas. Como magistrado regresó a la península a un Juzgado de Primera Instancia de Vitoria y desde allí dio el paso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y antes de regresar a su Aragón natal formó parte del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

En una entrevista concedida a este diario el pasado mes de julio admitió que su nombramiento al frente del TSJA era "un honor". "Es verdad que últimamente pasan muchas cosas y no me quiero remontar a 20 años atrás, pero fíjese todo lo que ha pasado y el sistema y el Estado, el que nos hemos dado todos, si algo ha demostrado hasta este momento es que funciona. Está sometido a un test de estrés importante, seguramente como lo que está pasando ahora igual no", reflexionó entonces sobre la actual coyuntura política.