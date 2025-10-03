Herido un joven de 21 años en Sariñena tras un aparatoso accidente de tráfico
Ha volcado tras salirse de la vía y ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca
Un joven de 21 años y vecino de Monegros ha resultado herido tras un aparatoso accidente en el kilómetro 64 de la A-129, en Sariñena. Efectivos de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca del parque de Sariñena han intervenido en el rescate del accidentado.
El 112 ha dado el aviso a las 14.50 horas. El vehículo se ha salido de la calzada volcando sobre un lateral quedando atrapado el conductor.
Los bomberos han procedido al rescate del herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca.
Han intervenido tambien 061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y mantenimiento de carreteras. La intervención ha concluido a las 16.00 horas.
