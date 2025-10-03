Varios Black Panther pactan en Zaragoza su condena y podrían eludir la cárcel con multas y trabajos sociales

De izquierda a derecha, Nicolás Raúl Delgado Rizo, Pedro Mario De Frutos Montañés, Brayan Alexis González Niño y Daniel Francis Valencia Ávalos. De izquierda a derecha, cuatro pandilleros a los que la Brigada de Información detuvo el 12 de junio de 2024 en el marco de una ardua investigación culminada con una decena larga de arrestados que en su mayoría salieron airosos de la fase de instrucción. De izquierda a derecha, cuatro pandilleros de los Black Panther (BP) que este viernes han pactado en la Audiencia Provincial de Zaragoza su condena con la Fiscalía: dos años y seis meses de cárcel. De izquierda a derecha, cuatro acusados que hoy han confesado su pertenencia a esta organización criminal con la posibilidad de abandonar la cárcel de Zuera en los próximos días.

A su salida del centro penitenciario, de hecho, no se ha opuesto la fiscal, siempre y cuando esté condicionada a no cometer ningún delito en los próximos tres años, al pago de una multa de 720 euros en el caso de Delgado Rizo y al cumplimiento de 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad para los otros tres acusados, defendidos por los abogados Alejandro Soteras, Carmen Sánchez Herrero y Cristina González, en sustitución de Rocío Notivoli. Sobre este punto todavía no se ha pronunciado el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, pues ha quedado este trámite para la fase de ejecución de sentencia. Eso sí, el fallo ya es firme al señalar las partes que no van a presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Una sentencia de conformidad

En apenas 30 minutos se ha celebrado esta vista de conformidad, de la que se ha ausentado Warlin Leonardo Almonte Ramírez, sobre quien se ha dictado una orden de busca y captura, y Adil El Hamdani, ya que se le ha detenido recientemente y por tanto no constaba en la actuaciones. En cualquier caso sus compañeros de banquillo han aceptado dos años de cárcel por un delito de pertenencia a organización criminal, otros seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas y han resultado absueltos de un delito de tráfico de drogas. Inicialmente afrontaban nueve años de prisión.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, basado en el prolijo atestado que elaboró la Brigada de Información, Avalos Valencia (Perú, 2005) tiene "un papel relevante" en la estructura de los Black Panther. Su función es la de lugarteniente. Es decir, es "uno de los miembros más activos" con los que cuenta el coro asentado en Zaragoza, da órdenes a otros compañeros y ordena castigos y agresiones a rivales de otras bandas. También ejerce como lugarteniente González Niño (Colombia, 2000), "uno de los miembros más importantes". En su caso también imparte órdenes, cita a compañeros a reuniones y concede permisos para realizar actividades y encargos.

Los cargos de los acusados

Delgado Rizo (España, 2004) ocupa "una situación intermedia" y recibe las órdenes de los dos anteriores. Filtra a "los nuevos integrantes" de la banda, en redes sociales mantiene un "contacto fluido" con sus compañeros y se ha visto involucrado en riñas tumultuarias contra otras bandas latinas. Como soldado ejerce De Frutos Montañés (España, 2004). En su caso se dedica al tráfico de sustancias estupefacientes.

Junto a ellos fueron detenidos otros once jóvenes, aunque la acusación fue archivada el pasado mes de junio según el auto que dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Fue la respuesta que se dio en la Jefatura Superior de Policía de Aragón a la "gran alarma social" que los Black Panther estaban generando en la ciudad fruto de los "numerosos enfrentamientos" con otras bandas como los Dominican Don`t Play (DDP).

Precisamente, 14 miembros de esta otra banda latina firmaron en mayo de 2022 otro pacto similar con la Fiscalía que les permitió quedar en libertad con una importante rebaja de condena. Inicialmente se enfrentaban a 80 años de prisión, pero el acuerdo rebajó a una cuarta parte las penas que aceptaron estos pandilleros.