Fallece un senderista de 69 años en el Pico Picón tras sufrir un posible infarto
El hombre, vecino de Zaragoza, se desplomó durante una ruta y no pudo ser reanimado pese a la rápida intervención de los equipos de rescate
Un hombre de 69 años, vecino de Zaragoza, falleció en la mañana de ayer mientras realizaba una ruta de senderismo en la zona del Pico Picón, en el término municipal de Loporzano (Huesca).
El aviso se recibió sobre las 10.30 horas en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón. Según informó el acompañante del fallecido, también de 69 años y residente en Álava, el senderista se desplomó repentinamente, probablemente a causa de un infarto.
De inmediato se activó un operativo de rescate en el que participaron el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca, un médico del 061 y varios alumnos e instructores del curso de montaña.
Una vez localizado el senderista, los servicios médicos solo pudieron certificar su fallecimiento, ya que presentaba signos incompatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado hasta el aparcamiento donde se encontraba su vehículo particular, desde donde fue recogido por los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.
La Guardia Civil ha lamentado el suceso y recuerda la importancia de extremar las precauciones durante la práctica de actividades en montaña.
