Dos policías, heridos tras intervenir en una reyerta en un bar de Huesca
Los policías locales tuvieron que intervenir en una pelea que se estaba desarrollando en el Bar Venus, y uno de los arrestados les agredió con violencia y acabó detenido
Dos agentes de la Policía Local de Huesca han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, durante una intervención en una reyerta en el Bar Venus, en la calle Ramón y Cajal de la capital altoaragonesa.
Según han confirmado fuentes de la Policía Local de Huesca, los agentes acudieron al lugar tras ser alertados de una pelea que se estaría desarrollando en el entorno del establecimiento.
Sobre las 20.45 horas de la tarde de este viernes, una patrulla de la Policía Local de Huesca que circulaba por la zona fue alertada por un vecino de una pelea en el interior del establecimiento.
Al acceder al local, uno de los implicados en la reyerta agredió con gran violencia a los agentes, ocasionando diversas lesiones.
Según han indicado fuentes del Ayuntamiento de Huesca, uno de los policías sufrió heridas de gravedad, entre ellas cortes en el labio —que requirieron sutura—, hinchazón en el pómulo, dolor mandibular y contusiones en el rostro y el brazo. El segundo agente resultó lesionado en una rodilla tras caer al suelo durante la intervención.
Sin embargo, pese a la agresión, los agentes lograron reducir al autor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.
