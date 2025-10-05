Detenido en Zaragoza un hombre por apuñalar presuntamente a su expareja en barrio Delicias

Una mujer de 34 años resultó herida en la noche del sábado tras ser apuñalada presuntamente por su expareja en un portal en barrio de Delicias de Zaragoza, concretamente en la calle Portugal, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 23.00 horas, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que una mujer se encontraba herida en el costado, aparentemente con un arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana y una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Clínico Universitario con pronóstico reservado.

En las inmediaciones fue detenido el presunto autor de la agresión, un hombre nacido en 1992 y de nacionalidad nicaragüense. La víctima, de origen hondureño y nacida en 1990, había mantenido una relación con el arrestado, según los primeros datos recabados en la zona.

Fuentes policiales precisan que el atestado aún no está finalizado y que el detenido no ha pasado por el momento a disposición judicial