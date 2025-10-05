Un incendio en la chimenea de un céntrico asador de Zaragoza obliga a desalojar a los comensales

Un incendio declarado en la chimenea en el interior del conocido restaurante Asador Pasiego, ubicado en pleno centro de Zaragoza, ha obligado a cerrar sus puertas y a desalojar a los comensales en pleno servicio del primer domingo de las fiestas del Pilar.

Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, una dotación de los bomberos de Zaragoza así como agentes de la Policía Local han tenido que intervenir en este siniestro, que ha sorprendido a los viandantes del concurrido centro de la capital aragonesa.

Por fortuna, según los primeros análisis, no ha habido que lamentar heridos como consecuencia del fuego, que ha provocado un intenso humo que es el que ha obligado al desalojo de los clientes.