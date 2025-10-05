Muere un hombre en un incendio en su casa en Teruel
Otras 7 viviendas han tenido que ser desalojadas
Un hombre ha muerto en un incendio en su vivienda, en Teruel, este domingo. EL fuego se desató en un bloque de cuatro pisos, si bien el varón fallecido era el único ocupante de su hogar. Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han tenido que intervenir para sofocar las llamas junto a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y el 061.
Debido a las llamas y a la propagación del humo han tenido que ser desalojadas otras siete viviendas. Una vez han conseguido apagar el fuego, los servicios de emergencias han tenido que realizar labores de ventilación para evacuar todo el humo que se había generado.
En el incendio han intervenido un oficial de bomberos y cinco agentes antiincendios con dos vehículos.
