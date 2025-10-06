Desaparece en Zaragoza un hombre de 51 años

Un hombre de 51 años ha desaparecido en Zaragoza. Según informa el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior, Carlos N.A. fue visto por última vez en la capital aragonesa el pasado 1 de octubre.

El hombre mide 1'75 metros, ojos marrones y pelo castaño.

El CNDES ha recordado que es "fundamental" cualquier información y colaboración ciudadana para dar con su paradero.