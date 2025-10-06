Desaparece en Zaragoza un hombre de 51 años
Carlos N.A. fue visto por última vez el pasado 1 de octubre en la capital aragonesa
Un hombre de 51 años ha desaparecido en Zaragoza. Según informa el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior, Carlos N.A. fue visto por última vez en la capital aragonesa el pasado 1 de octubre.
El hombre mide 1'75 metros, ojos marrones y pelo castaño.
El CNDES ha recordado que es "fundamental" cualquier información y colaboración ciudadana para dar con su paradero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
- La crónica del Casademont Zaragoza-Baskonia: una bacanal para empezar a lo grande (107-88)
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- El Real Zaragoza de Gabi vuelve a quedarse sin argumentos ante el Córdoba (0-1)
- La crónica del Real Zaragoza-Córdoba (0-1). Un batacazo contra todos los muros
- La crónica del Casademont Zaragoza-Ensino Lugo. Un arsenal con despistes (83-69)
- El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”
- El 'refugio' de un asesino en serie que mató dos veces en Aragón y otra en Galicia: 'Que desaparezca de aquí