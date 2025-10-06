Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparece en Zaragoza un hombre de 51 años

Carlos N.A. fue visto por última vez el pasado 1 de octubre en la capital aragonesa

Carlos N.A., desaparecido en Zaragoza

Carlos N.A., desaparecido en Zaragoza / CNDES

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Un hombre de 51 años ha desaparecido en Zaragoza. Según informa el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior, Carlos N.A. fue visto por última vez en la capital aragonesa el pasado 1 de octubre.

El hombre mide 1'75 metros, ojos marrones y pelo castaño.

El CNDES ha recordado que es "fundamental" cualquier información y colaboración ciudadana para dar con su paradero.

