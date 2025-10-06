Desarticulada una red que cometió 17 robos en Aragón y Soria con 4 detenidos, uno de ellos menor

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal procedente de Italia dedicado a robar en el interior de viviendas de las provincias de Huesca, Zaragoza y Soria, con lo que ha esclarecido 17 robos, 12 de ellos en la provincia oscense, y ha detenido a cuatro personas, una de ellas menor de edad.

La operación, denominada "EFFRAZIONE", comenzó después de que en agosto el equipo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca detectara un incremento inusual de robos en el interior de domicilios de la provincia.

Según ha informado la Guardia Civil, el 'modus operandi' del grupo criminal era similar en todos los casos: actuaban por el día, normalmente por la mañana, aprovechando el periodo estival y la ausencia de los moradores en los domicilios elegidos, forzaban los accesos a las viviendas y sustraían solo joyas y dinero en metálico, que era reenviado el mismo día al extranjero mediante empresas de envío de dinero.

La investigación permitió averiguar que los supuestos autores procedían de Italia y que estuvieron asentados en las localidades de Zaragoza, Soria y Huesca, para seleccionar las viviendas que consideraban idóneas para cometer los robos.

Los detenidos utilizaban vehículos de alquiler italianos y se trasladaban a España por la zona de Portbou (Gerona) para realizar los robos, regresando nuevamente a su país y repitiendo esa conducta de forma reiterada durante los meses de agosto y septiembre.

En esos dos meses robaron en el interior de domicilios de las localidades de Almudévar, Azara, Barbastro, Monzón, Ontiñena, Peraltilla, Quicena y Siétamo en la provincia de Huesca, La Almolda, La Joyosa, Tarazona y Torres de Berrellén en la provincia de Zaragoza y en Soria capital, cuyo valor de los efectos sustraídos y del dinero en efectivo está pendiente de valoración.

Las pesquisas llevaron a deducir a los agentes que el grupo delictivo habría podido finalizar su “campaña” de robos y que intentaba salir de España para regresar a Italia, por lo que el pasado 20 de septiembre, agentes de la UOPJ detuvieron a cuatro varones, uno menor y los otros tres de entre 20 y 45 años, a la altura de la localidad de Barbastro cuando tomaban dirección hacia Cataluña, con la intención de salir de España.

Fueron arrestados como presuntos autores de 17 delitos de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias fueron entregadas junto con los detenidos en el juzgado de Instrucción número 1 de Barbastro, cuyo titular decretó prisión provisional y sin fianza para los tres adultos y la Fiscalía de Menores de Huesca, medidas cautelares para el menor.