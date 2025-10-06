Dos condenados por dejar inconsciente a un vecino de Épila y agredir a un guardia civil

Más de 7.000 euros entre multas e indemnizaciones es el precio que van a pagar dos vecinos de Épila (Zaragoza) por la paliza que le propinaron a otro la madrugada del 9 de septiembre de 2024. En el transcurso de esta violenta pelea no solo dejaron inconsciente a este individuo, sino que también le fracturaron un dedo a un guardia civil fuera de servicio que participó en la detención de Dan I. M. y Alexandru M. C. Ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, ambos han reconocido hoy los hechos y han aceptado el pago de una multa de 1.080 euros además de una pena de seis meses de cárcel en el caso de Alexandru M. C. por la agresión al agente. Y también deberán hacer frente a la indemnización a las dos víctimas, que en total ronda los 5.700 euros, de los cuales más de 4.500 ya han sido abonados.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la abogada defensora de los dos acusados, la letrada Soraya Laborda, una conformidad que ha permitido una considerable rebaja de la condena que se solicitaba inicialmente al aplicarse la atenuante de reparación del daño. Mientras que la indemnización al guardia civil asciende a 2.720 euros, el importe que le corresponde a la otra víctima se sitúa en 3.000 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia de Doña Godina.

Las lesiones

En la capital de la comarca de Valdejalón, precisamente, estaba destinado el agente que resultó herido en esta intervención. En su caso sufrió la fractura de una falange de la mano derecha como consecuencia de la embestida de Alexandru M. C., que le tiró al suelo cuando intentaba darse a la fuga. La otra víctima, por su parte, recibió patadas en el cuerpo y en la cara y quedó insonciente en suelo. Tanto es así que el informe forense reflejó un traumatismo craneoencefálico "de elevada energía" además de varias fracturas en el rostro.

Por estos hechos, tanto Dan I. M. como Alexandru M C., ambos originarios de Rumanía, permanecieron unos 40 días en situación de prisión provisional. Pasado este tiempo se acordó la puesta en libertad de ambos sin que ninguno de ellos tenga que regresar ahora al centro penitenciario de Zuera para cumplir la condena.