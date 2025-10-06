El nuevo presidente del TSJA defiende la "independencia" de los jueces "sobre el ruido": "Es garantía y no privilegio propio"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) tiene nuevo presidente. El magistrado Juan José Carbonero Redondo (Zaragoza, 1969) ha tomado este lunes posesión de su nuevo cargo en un acto en el que ha ensalzado todo lo que él tiene cerca, los pactos de su tierra aragonesa, el apoyo de sus familiares y amigos y el trabajo de sus compañeros de carrera, la judicial, a quienes se ha dirigido para que sigan trabajando "sobre el ruido", "con imparcialidad" y "con independencia". "Conscientes de que independencia, la de cada juez, es garantía para los ciudadanos y no privilegio propio", ha proclamado Carbonero frente a una sala abarrotada que ha contado con una nutrida representación de la sociedad política aragonesa, a quienes ha interpelado para "proteger" la independencia judicial en su condición de "poderes públicos".

De sus pactos, del "compromiso con la libertad" de Aragón, ha alabado "la responsabilidad" de la comunidad "desde tiempo inmemorial". Porque en esta tierra "antes fueron leyes que reyes", ha recordado Carbonero. "Aquí conocemos bien el significado y el valor de estar a lo pactado, a lo escrito, en definitiva, que el pacto obliga, obligación que es necesaria consecuencia de la libre decisión de alcanzarlo", ha reflexionado. "Colaborando se llega más lejos y sin sobresaltos", ha añadido.

Agradecimientos

La ceremonia ha estado presidida por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada Isabel Perelló, y entre otros tantos magistrados ha contado con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, quien ha ejercido como padrino de Carbonero. "Tu ejemplo y consejo nos sirve a algunos para tratar de mejorar como personas y jueces", le ha agradecido el nuevo presidente del TSJA a su homólogo en Asturias.

Juan José Carbonero conversa con su antecesor, Manuel Bellido, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. / RUBÉN RUIZ

También ha expresado su "gratitud" a su predecesor, el magistrado Manuel Bellido, de quien ha alabado su "contención" y "prudencia" a lo largo de diez años "que no han sido precisamente tranquilos ni siempre fáciles". "Has logrado que todos los compañeros del territorio estemos de acuerdo en tu buen hacer a lo largo de todos años. Me conformaré con que al final pueda llevarme la sensación de haberlo hecho la mitad de bien que lo has logrado hacer tú", ha subrayado. Y de sus competidores por el nuevo puesto, los compañeros Juan Carlos Zapata y Pilar Galindo, ha puesto en valor su "honorable" competencia.

La familia

Sí que se le ha quebrado la voz al hablar de su gente, de su mujer y de sus hijos y de los amigos que hoy le han acompañado en "uno de los días más emotivos" de su vida. "La vida es como una habitación comunicada, en la que entra y de la que sale gente constantemente (...) Los menos se quedan para siempre y te acompañan en la vida. Aunque no estáis todos lo que sois, sin embargo sois todos los queb hoy estáis aquí. Uno procura hacer las cosas lo mejor que sabe y puede. Tal vez no siempre acerte, pero voluntad no me falta. Este día y lo que significa es todo vuestro", ha remachado.

Al acto han acudido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, o la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, además de represenantes de otras formaciones políticas. Entre el público también se han dejado ver miembros de la Justicia aragonesa, entre ellos, la fiscal superior Asunción Losada; el fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca o el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín.