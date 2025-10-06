Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos

El Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de dos personas presuntas autoras del robo de cableado de cobre de la línea de alta velocidad, Madrid-Zaragoza-Barcelona, sustraído en el mes de agosto en el término municipal de La Almolda.

Entre los días 1 al 14 de agosto se produjo el robo de cable de cobre en varios puntos kilométricos de la línea férrea de alta velocidad, Madrid-Barcelona, en el término municipal de La Almolda. Durante la investigación de este hecho y, ante la sospecha de que el material sustraído hubiese sido vendido a algún centro de reciclaje de metales, los especialistas de Policía Judicial realizaron inspecciones en varios establecimientos dedicados a esta actividad y localizaron, en uno de ellos ubicado en el término municipal de Zaragoza, la venta de material que podría corresponderse con el sustraído.

En el transcurso de la citada inspección se pudo verificar que pocos días después de cometerse el robo del cableado de línea férrea, se había realizado la venta de varias secciones similares a este material en dicho centro de gestión de residuos. Venta realizada por dos personas y por la que obtuvieron un importe de más de 600 euros.

Una vez localizado el material la Guardia Civil se puso en contacto con personal de la empresa de la red ferroviaria perjudicada, quienes se personaron en las instalaciones comprobándose que el material localizado se correspondía, sin ningún género de dudas con el sustraído. Tras las investigaciones realizadas por los investigadores, entre los días 29 de septiembre y el día 1 de octubre, se localizó y detuvo a las dos personas que efectuaron la venta del citado material, al igual que se obtuvieron indicios que evidenciaban su presunta autoría en la sustracción del cable en el mes de agosto.

Por tal motivo, estos dos varones de 50 y 37 años, españoles y residentes en la provincia de Zaragoza, fueron detenidos por supuesto delito de robo con fuerza en las cosas. Además, al mayor de los detenidos le constaba una requisitoria en vigor de búsqueda y detención, dimanante de un Juzgado de Burgos, por hechos relacionados contra el patrimonio. El valor del cableado de cobre sustraído (más de 500 metros) asciende a 3500 euros, y los daños causados durante el robo alcanzan casi los 28.000 euros.