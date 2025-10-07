A prisión por apuñalar a su expareja en Zaragoza: "Si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie"

Víctor Alfonso C. M., el nicaragüense de 33 años que apuñaló a su expareja en un portal de la calle Portugal, ha ingresado este martes en la cárcel de Zuera. Así lo ha resuelto el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza una vez que el Grupo de Homicidios le ha conducido hasta el Juzgado de Guardia como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género. Lo han hecho los investigadores de la mano del atestado que comenzaron a instruir el pasado sábado por la noche, cuando este individuo se desplazó hasta el domicilio de la víctima para acabar con su vida según reconoció él mismo a la Policía en el lugar de los hechos. Fue una confesión que incluso verbalizó la víctima, "si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie, te voy a matar", les contó.

Allí, a las puertas del número 22, en pleno corazón del barrio Delicias, los agentes también se entrevistaron con la víctima mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Entonces esta mujer hondureña de 35 años les relató que iba a salir de fiesta con sus amigas cuando vio cómo su expareja se dirigía armado hacia su portal. Pero no le dio tiempo a refugiarse en el inmueble según consta en la declaración que prestó in situ. Víctor Alfonso le agarró del cuello, le mordió en la mano y le clavó el cuchillo en el abdomen. Y sus gritos de socorro le salvaron la vida al auxiliarle los vecinos del edificio.

Ingresada en el Clínico

Desde allí fue trasladada al hospital Clínico Lozano Blesa, donde ingresó en el área de cirugía general hasta que a lo largo del día de ayer recibió el alta hospitalaria. En el abdomen apreciaron una herida de tres centímetros además de una herida en un dedo en la mano y arañazos en el rostro. Y los agentes detuvieron a Víctor Alfonso en la calle Montevideo. En un primer momento se dio a la fuga, pero tras recibir una llamada de la Policía decidió regresar al lugar de los hechos.

Desde entonces ha permanecido en los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando hasta que este martes ha sido conducido hasta el Juzgado de Guardia. Asistido por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y ha ingresado en el centro penitenciario de Zuera como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. No existen denuncias previas entre ambos, aunque la víctima aclaró que hace unas dos semanas ya le esperó en su portal y le rompió el teléfono móvil en el transcurso de otra discusión. Pero no denunció.