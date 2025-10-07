Condenado por agredir sexualmente a su nieta política en Quinto

Robert P. J. ha aceptado una pena de dos años de cárcel por agredir sexualmente a su nieta política en Quinto, un municipio zaragozano pertenenciente a la comarca Ribera Baja del Ebro en el que residía con quien era su pareja sentimental, la abuela biológica de la víctima. Así lo ha confesado este martes ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza al reconocer que manoseó sus genitales en un periodo comprendido entre 2019 y 2021, pues no se ha determinado la fecha en la que tuvieron lugar los hechos. Y es que la niña, que ahora tiene 14 años, lo puso en conocimiento de sus progenitores en el mes de marzo del año pasado.

En cualquier caso, esta condena no supondrá el ingreso en prisión de Robert P. J., ya que el tribunal presidido por la magistrada Pilar Lahoz ha acordado su suspensión a cambio de que respete la orden de alejamiento de 200 metros que le separará de la víctima en los próximos siete años. Durante este mismo periodo de tiempo también estará sometido a la medida de libertad vigilada y hasta 2035 queda inhabilitado para desempeñar cualquier actividad que conlleve un contacto directo y regular con menores de edad. La sentencia ya es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Mientras que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de cárcel, la acusación particular elevaba la pena privativa de libertad hasta los cinco años. Pero el abono íntegro de los 3.000 euros de indemnización que solicitaban ambas acusaciones ha permitido rebajar la condena hasta los dos años de cárcel al concurrir la atenuante muy cualificada de reparación del daño en los hechos imputados a Robert P. J., defendido por Javier Peregrina.