Detenido en Zaragoza un Black Panther que se fugaba de la Justicia

Warlin Leonardo Almonte Ramírez (República Dominicana, 1992) estaba en paradero desconocido hasta hace bien poco. Así se hizo saber el pasado viernes al tribunal adscrito a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le iba a juzgar por su presunta pertenencia a los Black Panther (BP). Por eso se decidió dictar una orden de busca y captura una vez que otros cuatro pandilleros aceptaron dos años y seis meses de cárcel por su pertenencia a esta organización criminal. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, su detención se hizo efectiva este pasado fin de semana con una identificación en las calles de Zaragoza y la comprobación de la existencia de esta requisitoria. Tanto es así que Warlin Leonardo ya duerme en la cárcel de Zuera.

De hecho, la Sala ya ha fijado el 8 de octubre a las 11.00 horas una vista para deliberar sobre la puesta en libertad (o no) de este dominicano de 33 años hasta que se celebre el juicio. Para él también solicita el ministerio fiscal la imposición de una pena de nueve años de cárcel, la misma condena que interesaba inicialmente contra Nicolás Raúl Delgado Rizo, Pedro Mario De Frutos Montañés, Brayan Alexis González Niño y Daniel Francis Valencia Ávalos. Pero todos ellos se encuentran ya en libertad provisional a la espera de que el tribunal acuerde la suspensión de la condena que interesaron sus abogados defensores, los letrados Alejandro Soteras, Carmen Sánchez Herrero y Cristina González, y a la que no se opuso la fiscal.

"Introducir y guiar a menores"

En el caso de Warlin Leonardo, la Fiscalía sostiene que formaba parte de los Black Panther desde 2019. Entre sus funciones se reseña la de "introducir y guiar a menores" en la banda siguiendo así las órdenes de González Niño y Valencia Ávalos, precisamente, los lugarteniente en la estructura del coro zaragozano. Es una acusación que funda en la ardua investigación de la Brigada de Información, unas averiguaciones que el 11 de junio de 2024 precipitaron el desarrollo de este operativo.

Junto a Warlin Leonardo también falta por juzgar Adil El Hamdani, pues también ha sido detenido en las últimas semanas tras permanecer en paradero desconocido. Y, por tanto, no constaba en el procedimiento a la espera de que se le localizara. Está por ver si ambos también alcanzan un acuerdo con la Fiscalía como el que el viernes pasado ya firmaron sus compañeros de banquillo... y de banda.