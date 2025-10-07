El detenido por el último apuñalamiento en Zaragoza no tiene denuncias de maltrato con su expareja

El Grupo de Homicidios ultimó ayer los flecos del atestado que este martes va a presentar en el Juzgado de Guardia con la detención de Víctor, un nicaragüense de 33 años que el sábado por la noche fue detenido por, supuestamente, apuñalar en el costado a su expareja en un portal de la calle Portugal. En este tiempo han podido comprobar los investigadores que no existían denuncias previas por violencia de género entre el presunto agresor y su víctima. Y aunque Víctor no ha querido aclararles el motivo del apuñalamiento no se descarta que se deba a una discusión por dinero. En cualquier caso, el detenido todavía permanece en los calabozos a la espera de que en las próximas horas pase a disposición judicial cuando podrá explicarle al juez lo sucedido.

Y es que desde el Grupo de Homicidios se va a agotar el plazo máximo de 72 horas para ponerle a disposición de la Justicia, en este caso, ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Ayer por la tarde ya se le tomó declaración en la comisaría de Actur-Rey Fernando, pero asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén se acogió a su derecho a no declarar. También aprovecharon para tomarles muestras de ADN.

Alta hospitalaria

La víctima, una mujer hondureña de 35 años, recibió a lo largo de ayer el alta hospitalaria después de que el mismo sábado por la noche ingresara en el área de cirugía general del hospital Clínico Lozano Blesa. No requirió de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (uci). Y está previsto que reciba asistencia psicológica en la Casa de la Mujer, entidad que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza.

A raíz de este suceso, el delegado del Gobierno en Aragón, el socialista Fernando Beltrán, aprovechó para criticar que se "invisibilice" los Puntos Violeta al sustituirse por los llamados espacios seguros unisex. Y tuvo su respuesta desde el consistorio zaragozano, donde la concejala de Igualdad, Marian Orós (PP), reprochó las valoraciones de Beltrán como "poco elegantes e irresponsables". “Esta terrible agresión no tiene nada que ver con las Fiestas del Pilar y, desgraciadamente, podría haber ocurrido cualquier otro día de los 365 días del año”, afirmó Oros.