Condenado a 24 años de cárcel el vecino de Ejea que mató a cuchilladas a su camello

Ahmed Es Sabbar, el vecino de Ejea de los Caballeros que mató a su camello el 26 de junio de 2023, ha sido condenado a 24 años de cárcel. Así se desprende de la sentencia que ha firmado en los últimos días el presidente del tribunal del jurado, el magistrado Alfonso Ballestín, a razón de 22 años de prisión por un delito de asesinato y de otros dos años de prisión por el robo con violencia de las joyas que la víctima, Luis Fernando Pardo, guardaba en su casa. Eso sí, el magistrado no aprecia la atenuante de confesión al considerar que el reconocimiento de los hechos de este marroquí de 35 años en el cuartel de la Guardia Civil fue “muy parcial” e “irreal”.

La sentencia también recoge el pago de 30.000 de indemnización a cada uno de los dos hijos de la victima. Y una multa de 360 euros por un delito de hurto de vehículo, ya que se escapó de la escena del crimen a bordo del Peugeot 406 del fallecido.

Dos peticiones de condena

Una vez que el jurado le declaró culpable el pasado 26 de septiembre, se plantearon dos peticiones de condena. En el caso de las dos acusaciones, la pública y la particular a cargo del abogado Rafael Ariza, solicitaron una pena de 25 años de cárcel por el delito de asesinato -otros cinco años por el robo con violencia de las joyas- al considerar que esta confesión no era válida. Pero en este mismo estrado el abogado defensor, el letrado Alejandro Sarasa, defendió una condena de 15 años de prisión al interpretar que la confesión puso en bandeja la investigación de la muerte de Luis Fernando Pardo.

Sin embargo, este es, textual, el argumento ofrecido por el magistrado Alfonso Ballestín para desestimar el atenuante de confesión: “Salvo la inicial presentación ante la Guardia Civil, dando una versión muy parcial e irreal de lo ocurrido, la colaboración activa y veraz en la investigación policial y judicial fue más bien escasa, siendo, en cualquier caso, prácticamente insignificante la utilidad que tuvo en la averiguación de los hechos acaecidos, lo que lleva a entender que, al no estar ante una confesión que reúna los requisitos jurisprudencialmente exigidos, no concurre la referida circunstancia atenuante de confesión”