Desaparece una menor de 16 años en plenas Fiestas del Pilar de Zaragoza

Romaysa E. K. B. A. está en paradero desconocido desde el pasado domingo 5 de octubre

Romaysa E. K. B. A., la joven desaparecida en Zaragoza.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Centro Nacional de Desaparecidos ha lanzado una alerta para tratar de localizar a Romaysa E. K. B. A., que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado domingo 5 de octubre. Estaba en un centro de menores y al parecer se fugó.

Tiene 16 años, mide 1.60, tiene el pelo castaño y ojos marrones. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.

