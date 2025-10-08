Desaparece una menor de 16 años en plenas Fiestas del Pilar de Zaragoza
Romaysa E. K. B. A. está en paradero desconocido desde el pasado domingo 5 de octubre
El Centro Nacional de Desaparecidos ha lanzado una alerta para tratar de localizar a Romaysa E. K. B. A., que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado domingo 5 de octubre. Estaba en un centro de menores y al parecer se fugó.
Tiene 16 años, mide 1.60, tiene el pelo castaño y ojos marrones. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.
