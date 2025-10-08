Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan muerto a un vecino de Casetas desaparecido desde el domingo

La Guardia Civil encontró ayer el cadáver en una acequia

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Guardia Civil encontró ayer el cadáver de Luis P. L., un vecino del barrio rural de Casetas que permanecía en paradero desconocido desde el pasado fin de semana. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de este hombre de 79 años en una acequia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia y certificar las causas del deceso. Eso sí, no presentaba signos de violencia.

La última vez que se le vio con vida fue el domingo día 5 de octubre. Y ayer a mediodía se confirmó el fatal desenlace.

TEMAS

Tracking Pixel Contents