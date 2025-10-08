Hallan muerto a un vecino de Casetas desaparecido desde el domingo

La Guardia Civil encontró ayer el cadáver de Luis P. L., un vecino del barrio rural de Casetas que permanecía en paradero desconocido desde el pasado fin de semana. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de este hombre de 79 años en una acequia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia y certificar las causas del deceso. Eso sí, no presentaba signos de violencia.

La última vez que se le vio con vida fue el domingo día 5 de octubre. Y ayer a mediodía se confirmó el fatal desenlace.