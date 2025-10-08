La Policía Local investiga cinco incendios provocados en Zuera

Cinco incendios en apenas media hora dan qué pensar. Al menos, así lo consideran en la Policía Local de Zuera, donde se ha abierto una investigación para esclarecer qué sucedió ayer por la tarde en el parque fluvial y en el barrio sur de este municipio zaragozano perteneciente a la Comarca Central. Y es que en apenas media hora, el tiempo que transcurrió entre las 17.45 y las 18.15 horas, los servicios de emergencia y de extinción tuvieron que sofocar las llamas hasta en cinco puntos diferentes. Por el momento no se ha practicado ninguna detención.

Desde la Policía Local de Zuera se cree que estos cinco incendios han sido provocados, de ahí que se haya abierto una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Y por eso se ha dado traslado de sus indagaciones y averiguaciones al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Uno de los cinco focos que se desató en apenas media hora, este martes por la tarde en Zuera. / POLICÍA LOCAL DE ZUERA

Se da la circunstancia de que, el pasado 20 de septiembre, también se declararon otros dos incendios cuyo origen también se encuentra bajo el punto de mira policial. Pero en aquella ocasión la extinción de las llamas fue más sencilla porque el agua de la lluvia sofocó rápidamente el fuego. Estos incendios se desencadenaron por la noche, a partir de las 21.30 horas.