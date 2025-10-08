Rompe su silencio la guardería de Zaragoza en la que se investigan agresiones sexuales a dos menores: "Ha sido un impacto profundo"

El centro Waldorf Munay, una escuela infantil del barrio del Arrabal en la que se investiga a un trabajador por presuntas agresiones sexuales a dos menores, acaba de romper su silencio entre su "sorpresa" y "responsabilidad". Lo ha hecho para trasladar que "ha sido un impacto profundo" las denuncias interpuestas contra un empleado que desde hace tres años desempeñaba funciones de cocina, asistencia a las maestras y acompañamiento en otras actividades. Por eso manifiestan ahora su disposición "al diálogo respetuoso y constructivo" en su objetivo de "priorizar siempre el bienestar de los menores y sus familias". "Nos ponemos a disposición para realizar encuentros o reuniones que permitan el acompañamiento emocional y transitar este momento delicado. Estamos comprometidas con la aclaración", han comunicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN las dos fundadoras que impulsaron el centro hace nueve años.

No se pueden comunicar por "respeto por los tiempos judiciales" con las dos familias que han interpuesto sendas denuncias. "Esta distancia no responde a la falta de empatía ni de cariño. Nos duele no acompañarles como quisiéramos, pero nuestro afecto y consideración hacia ellas permanecen intactos", defienden estas dos mujeres, con "más de 20 años de experiencia" en educación infantil y "formación universitaria acreditada".

Las dos denuncias

En estos momentos el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza tiene sobre la mesa las dos denuncias remitidas por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM). En ellas se refieren "momentos de acompañamiento en el baño" y "repaso en la limpieza de los niños", pero no consta "ningún caso relacionado con cambio de pañal" según se ha aclarado desde el centro Waldorf Munay. Sobre las pesquisas policiales y judiciales, precisamente, han destacado su colaboración "desde el primer momento" y han llamado a la opinión pública a respetar el principio de presunción de inocencia. "La apertura de una investigación no implica culpabilidad ni confirmación de los hechos denunciados", han matizado al respecto.

Tiene prohibido acercarse el encartado a las instalaciones de la calle del Valle de Oza, tal y como acordó el juez de guardia en su auto de libertad, pues fue detenido el pasado 5 de septiembre. "Teniendo la única restricción de no acudir al centro para dar tranquilidad a las familias", abundan en el centro, desde donde también precisan que "no tiene obligación" de firmar diaria o semanalmente en el Juzgado de Guardia.

"Ninguna orden de cierre"

También han aclarado que no han recibido "ninguna orden oficial de cierre" y que van a revisar y reforzar "los protocolos de cuidado y supervisión". "Nuestra mirada a la infancia y a sus familias ha estado guiada por el respeto, la empatía y el compromiso humano. Munay es un proyecto que prioriza el bienestar colectivo. Hemos invertido constantemente en la mejora del espacio, en la formación continua del equipo y en el acompañamiento económico a familias que lo han necesitado. Este espíritu nos sostiene también en este momento difícil", han aseverado desde el centro.

"Queremos expresar que Munay es una comunidad que escucha y empatiza, y que busca promover un espacio donde cada niño sea cuidado con respeto, cada familia escuchada con empatía y cada paso dado con responsabilidad. Agradecemos el apoyo recibido de familias, colegas, asociaciones, amigos y personas que se han acercado con respeto y cariño en estos momentos difíciles", remachan.