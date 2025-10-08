Una joven acusa a un excompañero de piso de violarla en Zaragoza: "Me rompió el vestido y me penetró"

Una joven sudamericana ha acusado de violación a un dominicano que fue su compañero de piso hasta unos meses antes de que, supuestamente, cometiera esta presunta agresión sexual, la cual se remonta al 16 de febrero de 2024. En el juicio celebrado este martes, ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la víctima ha explicado que coincidió con Francisco Antonio H. R. (República Dominicana, 1986) en un pub de la calle Ricla, que abandonó tras sentirse intimidada por este varón cuando la siguió hasta "el baño". Pero en su regreso a casa se subió al taxi en el que viajaba el encausado con una chica y otro hombre, de tal modo que acabó con todos ellos en un domicilio de Las Fuentes. "Se me tiró encima, me rompió el vestido y me penetró, me tenía sujetados los brazos y las piernas. Grité pero no me escucharon", ha declarado la denunciante.

Sobre este punto se han pronunciado las médicos forenses, quienes examinaron a la joven y apreciaron alguna que otra "equimosis" en los genitales y "lesiones de poca entidad" en el lado izquierdo del cuerpo. "Las lesiones indican que hubo sujeción y contención. Son signos de que a esta señora le intentaron contener", han explicado las doctoras ante el tribunal provincial, presidido por la magistrada Pilar Lahoz. "Hizo un relato ordenado de los hechos, era coherente y se consideraba válido", han añadido.

"Ella quiso"

De todo ello se ha defendido Francisco Antonio al asegurar que las relaciones sexuales fueron consentidas. Incluso ha asegurado que en el pub la chica le instó a "subirle la cremallera" de su vestido en el baño. "Seguimos la fiesta en mi casa, tuvimos relaciones pero porque ella quiso, pero la llamó su novio y se fue tranquilamente, sin llorar ni nada", se ha defendido este dominicano de 39 años.

Por estos hechos, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de la abogada Claudia Melguizo solicitan una pena de ocho años de cárcel y el pago de una indemnización de 3.200 y 6.200 euros, respectivamente. Y el abogado defensor de Francisco Antonio, el letrado Alejandro Sarasa, ha defendido su absolución al considerar que las relaciones sexuales fueron consentidas. Eso sí, el juicio se ha suspendido a la espera de que se pueda reanudar a las 10.00 horas del 31 de octubre con el interrogatorio a dos testigos que hoy se han ausentado de la vista. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza.

En estos momentos, Francisco Antonio se encuentra interno en la cárcel de Zuera cumpliendo una condena de tres años de cárcel por vender cocaína en una vivienda de camino de las Torres. Y en los últimos meses ha resultado absuelto de otra agresión sexual que otra chica denunció en los baños del pub Canterbury.