Detenido un vecino de Zuera por provocar cinco incendios en media hora

Un joven zufariense ha sido detenido como presunto autor de los cinco incendios que la tarde de este martes se desataron en Zuera. En apenas media hora, entre las 17.45 y las 18.15 horas, los servicios de extinción sofocaron las llamas hasta en cinco puntos diferentes del parque fluvial y del barrio sur de este municipio zaragozano perteneciente a la Comarca Central. Por el momento permanece en los calabozos a la espera de ser puesto a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Local de Zuera se valoró desde el primer momento que estos cinco incendios fueran provocados, de ahí que se abriera una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Y por eso se dio traslado de sus indagaciones y averiguaciones al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil hasta que a lo largo de la jornada de hoy ha practicado su detención.

Extinción del fuego

En las labores de extinción participaron varias dotaciones de los bomberos voluntarios de Zuera y una brigada forestal a quienes se unieron vecinos de este municipio zaragozano con sus propios extintores. Tanto es así que, gracias a su rápida intervención, se sofocaron las llamas rápidamente.

Uno de los cinco focos que se desató en apenas media hora, este martes por la tarde en Zuera. / POLICÍA LOCAL DE ZUERA

Se da la circunstancia de que, el pasado 20 de septiembre, también se declararon otros dos incendios cuyo origen también se encuentra bajo el punto de mira policial. Pero en aquella ocasión la extinción de las llamas fue más sencilla porque el agua de la lluvia sofocó rápidamente el fuego. Estos incendios se desencadenaron por la noche, a partir de las 21.30 horas.