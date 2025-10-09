Muere un hombre de 64 años mientras practicaba parapente cerca de Sestrica

Accidente mortal en Viver de la Sierra, junto a la localidad zaragozana de Sestrica, donde la Guardia Civil halló el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años que sufrió un fatal accidente mientras practicaba parapente. Según han informado desde la Guardia Civil, sobre las 16.00 horas de ayer se recibió el aviso y rápidamente se activó un equipo de búsqueda hasta que se encontró el cuerpo sin vida a escasos 300 metros del casco urbano de Sestrica.

Por ahora se desconocen las causas que pudieron provocar el accidente. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer los motivos por los que este hombre pudo perder el control de su parapente.

Sobre las 16.00 horas de este miércoles la Guardia Civil recibió el aviso de que un hombre que practicaba este deporte había sufrido un accidente. Rápidamente se activó un dispositivo de búsqueda formado por dos patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero y equipo del GREIM de Huesca, miembros de Protección Civil y un helicóptero del 112.

Pasadas poco más de dos horas, se encontró cerca del casco urbano de la localidad zaragozana el cuerpo sin vida del varón.