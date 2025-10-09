Pillan 'in fraganti' a dos ladrones que entraron a robar a un bar de las Delicias por el techo

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería del barrio zaragozano de las Delicias.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles, al recibir una llamada en el CIMACC 091 en la que una persona decía que acababa de ver a un individuo acceder por el techo al interior de un bar.

A su llegada, los indicativos policiales observaron que en la puerta del establecimiento se encontraba un varón en actitud vigilante, conocido por los agentes por sus numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos patrimoniales por lo que procedieron a identificarlo. De forma paralela otra patrulla comprobó que el techo del local se encontraba fracturado, sospechando que un segundo individuo podría encontrarse dentro.

Escondido tras la puerta del baño

Tras facilitar la entrada el propietario del establecimiento, los agentes encontraron escondido detrás de la puerta del baño a un hombre que presentaba diversas heridas sangrantes en la cara y la ropa rasgada, reconociéndoles éste que cuando estaba accediendo al local, se le había vencido el techo y había caído al suelo. Además explico que había entrado junto a su acompañante con la intención de sustraer dinero y otros objetos de valor con los que pretendían comprar sustancias estupefacientes.

Al realizar el cacheo de seguridad, los actuantes le localizaron dinero en efectivo y un teléfono móvil que el encargado del bar reconoció como de su propiedad. Por tales motivos, ambos varones fueron detenidos, trasladando al herido a un centro hospitalario para ser asistido de sus lesiones y al otro a dependencias policiales.

Horas después los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien tras oírlos en declaración decretó su puesta en libertad con cargos.