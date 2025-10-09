Un carterista 'cazado' estas Fiestas del Pilar ya fue detenido en La Vaquilla y Pilares 2024

Las bandas itinerantes, esos grupos de ladrones que viajan por la geografía española a la caza, están integradas por individuos que han hecho del delito su modo de vida. Por eso no sorprende que a uno de los tres jóvenes sudamericanos detenido la madrugada de este domingo por robar móviles en las Fiestas de la Virgen del Pilar le consten otros arrestos por hurtos de terminales. Y llama la atención que su momento de acción también se circunscriba a los días de ciertos acontecimientos festivos de la comunidad aragonesa como La Vaquilla de Teruel, este pasado verano, o las Fiestas de la Virgen del Pilar, el año pasado.

Junto a este individuo fueron detenidos otros dos jóvenes a quienes la Policía requisó casi una veintena de móviles. Pero los agentes estuvieron a punto de perder la oportunidad de colocarles los grilletes porque, tras una primera identificación en la Estación de Delicias en la que no encontraron ningún móvil, les dejaron marchar en un autobús con dirección a Barcelona. Fue el mismo autocar al que minutos después obligaron a detenerse en un arcén de la A-2 a la altura de Pina de Ebro informaron desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Hallazgo de los móviles

Y es que, para entonces, los agentes pudieron localizar los terminales de los que se habían desecho estos tres individuos antes de que la Policía les identificara. En estos momentos, de hecho, se trabaja para dar con sus propietarios mientras se recaban sus denuncias y se comprueba la titularidad de los mismos. Lo mismo sucede con los móviles que se incautaron a una mujer que fue detenida in fraganti en las food truck del parque San Pablo.

Sobre los "puntos calientes" ha informado la Policía que se han detectado más hurtos, "principalmente", en Espacio Zity, la calle Temple y el parque San Pablo. "La Policía Nacional recuerda la importancia de mantener la vigilancia sobre los efectos personales y avisar de inmediato al 091 ante cualquier situación sospechosa o posible delito", aconsejaron para evitar que locales y fóraneos sean víctimas de estos golpes en el transcurso de estos días festivos.