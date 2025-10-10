Detenida una mujer que dejó morir de hambre y sed a sus perros encerrados en una finca próxima a Pastriz

Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer de 34 años como presunta responsable de un delito de maltrato animal, por dejar morir de hambre y sed a sus perros mientras permanecían encerrados en una vivienda próxima al municipio de Pastriz, en Zaragoza.

La voz de alerta fue dada el pasado 18 de septiembre por varios vecinos a la policía de la localidad, tras informar de un fuerte olor procedente del interior de la vivienda, posiblemente debido a un cadáver en estado de descomposición.

Al acceder a su interior, los agentes municipales hallaron a un pastor alemán muerto y a otro ejemplar de la misma raza con vida, pero en un estado deplorable, sin agua ni alimento, y de cuyo cuidado se hizo cargo una protectora de animales.

De la investigación se hicieron cargo agentes de la comisaría de Policía Nacional del Arrabal de Zaragoza, que pudieron comprobar que además de los dos perros localizados en el interior de la vivienda, su propietaria tenía registrados otros cinco más.

Después de varios intentos de localización, los investigadores consiguieron citar a la mujer para verificar el estado del resto de los perros, y comprobaron que de los siete, sólo tres seguían con vida (dos bulldogs franceses y un chihuahua).

Tras manifestar la propietaria que el resto habían fallecido sin darles de baja en el registro, los agentes denunciaron a la mujer para recibir una sanción administrativa por contravenir la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Posteriormente, los investigadores recibieron el informe emitido por el Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza en el que se determinó que el perro rescatado presentaba alteraciones electrolíticas graves, desnutrición, deshidratación severa, convulsiones y presencia de cuerpos extraños en el estómago como papel de aluminio, espigas y restos vegetales.

Para los especialistas, según hicieron constar, estos hallazgos evidenciaban que el animal, ante la falta de alimentación adecuada, ingería objetos inadecuados para sobrevivir, lo que confirmó a los investigadores una situación de abandono prolongado y ausencia de cuidados básicos.

Los vecinos de la denunciada relataron que los perros solían ladrar al paso de personas, pero que en los días previos a la intervención policial dejaron de oírse, lo que levantó sus sospechas y les condujo a proporcionar agua al único perro localizado con vida, que bebía de manera compulsiva.

Cuando los agentes se entrevistaron con la propietaria, ésta aseguró haber atendido a los animales el día anterior, afirmación que resultó incompatible con el avanzado estado de putrefacción del cadáver y el abandono evidente en el que se encontraba el otro perro.

Con todos los indicios recabados, los policías procedieron a la detención de la mujer como presunta responsable de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, y posteriormente a su puesta en libertad con cargos por un delito de maltrato animal y con la obligación de personarse ante la autoridad judicial en el momento de ser requerida su presencia