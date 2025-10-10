Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por estafas con falsas inversiones en criptomonedas: han ganado 25.000 euros

Los detenidos, domiciliado el joven en Gerona y la mujer en Lérida, se desplazaron a Binéfar para entrevistarse cara a cara con sus víctimas y tratar de ganarse su confianza

Agentes de la Guardia Civil durante la investigación.

Agentes de la Guardia Civil durante la investigación. / LOC

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Huesca

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años y a una mujer de 63 como presuntos responsables de estafar a varios vecinos de la localidad de Binéfar (Huesca) que les facilitaban sus datos personales para realizar falsas inversiones en criptomonedas con las que aseguraban una gran rentabilidad, y con los que pidieron créditos a nombre de sus créditos bancarios.

Según informa el Instituto Armado, las investigaciones se iniciaron a inicios del pasado mes a raíz de la presentación en Binéfar de varias denuncias por delitos de estafa en la gestión de falsas inversiones en criptomonedas que les iban a reportar un alto interés, y por suplantar su identidad para contratar créditos bancarios a su nombre que les reportaron unos beneficios fraudulentos de 25.000 euros.

Los detenidos, domiciliado el joven en Gerona y la mujer en Lérida, se desplazaron a Binéfar para entrevistarse cara a cara con sus víctimas y tratar de ganarse su confianza con la promesa de inversiones seguras que resultaron finalmente falsas.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron identificar y localizar a los sospechosos, una labor que se vio dificultada por el gran conocimiento que tenían ambos de los medios informáticos de los que se servían para sus estafas.

Noticias relacionadas y más

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Monzón y puestos en libertad con cargos por seis delitos de estafa y otros tantos de usurpación de identidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
  2. Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
  3. Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
  4. Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
  5. El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: '¿Estás por aquí, por Zaragoza?
  6. El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia
  7. Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
  8. El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

Azcón invita a Vox a su Gobierno si quiere "incumplir la ley" en inmigración

Azcón invita a Vox a su Gobierno si quiere "incumplir la ley" en inmigración

Zaragoza fija servicios mínimos del 80% al 100% por la huelga del tranvía durante las Fiestas del Pilar

Zaragoza fija servicios mínimos del 80% al 100% por la huelga del tranvía durante las Fiestas del Pilar

Dos detenidos por estafas con falsas inversiones en criptomonedas: han ganado 25.000 euros

Dos detenidos por estafas con falsas inversiones en criptomonedas: han ganado 25.000 euros

Israel comienza a deportar a los españoles de la segunda flotilla a Gaza

Israel comienza a deportar a los españoles de la segunda flotilla a Gaza

Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban

Petición de tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís por parte de la Fiscalía por apropiarse del dinero de Belén Esteban

Azcón se desmarca de Ayuso sobre el aborto: "Vamos a cumplir la ley. No hay debate"

Azcón se desmarca de Ayuso sobre el aborto: "Vamos a cumplir la ley. No hay debate"

Ya se conoce el día y la hora a la que el Real Zaragoza jugará la Copa del Rey

Ya se conoce el día y la hora a la que el Real Zaragoza jugará la Copa del Rey
Tracking Pixel Contents