Dos detenidos por estafas con falsas inversiones en criptomonedas: han ganado 25.000 euros
Los detenidos, domiciliado el joven en Gerona y la mujer en Lérida, se desplazaron a Binéfar para entrevistarse cara a cara con sus víctimas y tratar de ganarse su confianza
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años y a una mujer de 63 como presuntos responsables de estafar a varios vecinos de la localidad de Binéfar (Huesca) que les facilitaban sus datos personales para realizar falsas inversiones en criptomonedas con las que aseguraban una gran rentabilidad, y con los que pidieron créditos a nombre de sus créditos bancarios.
Según informa el Instituto Armado, las investigaciones se iniciaron a inicios del pasado mes a raíz de la presentación en Binéfar de varias denuncias por delitos de estafa en la gestión de falsas inversiones en criptomonedas que les iban a reportar un alto interés, y por suplantar su identidad para contratar créditos bancarios a su nombre que les reportaron unos beneficios fraudulentos de 25.000 euros.
Los detenidos, domiciliado el joven en Gerona y la mujer en Lérida, se desplazaron a Binéfar para entrevistarse cara a cara con sus víctimas y tratar de ganarse su confianza con la promesa de inversiones seguras que resultaron finalmente falsas.
En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron identificar y localizar a los sospechosos, una labor que se vio dificultada por el gran conocimiento que tenían ambos de los medios informáticos de los que se servían para sus estafas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Monzón y puestos en libertad con cargos por seis delitos de estafa y otros tantos de usurpación de identidad.
