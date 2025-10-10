Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estafa masiva en el Pirineo aragonés: anuncian alquileres falsos en Astún, Jaca y Benasque

El 'modus operandi' de estos ciberdelicuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo

Dos agentes de la Guarcia Civil.

Dos agentes de la Guarcia Civil. / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha detectado una campaña de falsos alquileres para esta temporada invernal en el Pirineo aragonés.

Desde mediados del pasado mes de septiembre, agentes del 'Equipo @' de la UOPJ de Huesca tuvieron conocimiento, a través de varios ciudadanos y de una inmobiliaria, de que se podía estar gestando una gran estafa por internet en anuncios de alquileres de temporada en diversas localidades del Pirineo aragonés.

Iniciaron un ciberpatrullaje en los diferentes portales y plataformas, en las cuales se suelen anunciar esta clase de alquileres, y comprobaron que había decenas de anuncios falsos en las localidades de Astún, Benasque, Candanchú, Jaca, Panticosa y Sallent de Gállego. Asimismo, detectaron una página web falsa que servía como soporte para dar veracidad a esos anuncios.

El 'modus operandi' de estos ciberdelicuentes consistía en clonar anuncios de inmobiliarias de la zona y ofrecer alquileres a un precio ligeramente más bajo, enviando contratos falsos, títulos de propiedad inexistentes y DNI,s de personas usurpadas, todo ello para generar confianza.

Si finalmente la víctima contrataba el "alquiler," el pago se realizaba mediante transferencia a cuentas bancarias controladas por los estafadores. Los agentes, tras realizar un análisis de la página web que servía para dar veracidad a los anuncios de las plataformas concluyeron que la misma fue creada 'ex profeso' unos días antes de la publicación de los anuncios, usurpando los datos de una inmobiliaria real que nada tenía que ver y clonando decenas de anuncios de otra inmobiliaria de la zona del Pirineo aragonés

Asimismo, en dicha página también se hallaron cientos de anuncios de otras zonas de España. El 'Equipo @' del a UOPJ de Huesca ha retirado anuncios falsos que figuraban en los diferentes portales y plataformas de internet durante este periodo de tiempo con el objetivo de evitar futuras estafas. También ha paralizado dos pagos con el citado 'modus operandi' de 4.050 y 3.980 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
  2. Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
  3. Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
  4. Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
  5. El encuentro entre Sylvia Pantoja y Natalia Chueca en las Fiestas del Pilar: '¿Estás por aquí, por Zaragoza?
  6. El tiempo durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza: esta será la temperatura hora a hora y el riesgo de lluvia
  7. Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
  8. El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento

Estas son las joyas más valiosas del Tesoro de la Virgen del Pilar

Estas son las joyas más valiosas del Tesoro de la Virgen del Pilar

¿Qué relación guarda la Premio Nobel de la Paz con Zaragoza y Aragón?

¿Qué relación guarda la Premio Nobel de la Paz con Zaragoza y Aragón?

Romántica pedida de mano en la Oktoberfest: "Es lo más bonito que he visto nunca"

Romántica pedida de mano en la Oktoberfest: "Es lo más bonito que he visto nunca"

El giro del triunfo en Almería, un reto gigantesco para Gabi

El giro del triunfo en Almería, un reto gigantesco para Gabi

El Mercadillo de Las Armas se suma a la oferta de ocio del fin de semana grande de las Fiestas del Pilar

El Mercadillo de Las Armas se suma a la oferta de ocio del fin de semana grande de las Fiestas del Pilar

‘Supervivientes All Stars’: nueva expulsión y nominaciones que cambian por completo el rumbo del concurso

‘Supervivientes All Stars’: nueva expulsión y nominaciones que cambian por completo el rumbo del concurso

Cifras, recorrido, novedades y horarios: todo lo que tienes que saber sobre la Ofrenda de Flores de Zaragoza

Cifras, recorrido, novedades y horarios: todo lo que tienes que saber sobre la Ofrenda de Flores de Zaragoza

Ya hay sustitutos: Así queda la corrida de hoy 10 de octubre tras la baja de Morante

Ya hay sustitutos: Así queda la corrida de hoy 10 de octubre tras la baja de Morante
Tracking Pixel Contents