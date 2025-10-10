Otro Black Panther pacta también su condena en Zaragoza para salir de prisión

Varios meses en paradero desconocido obligaron el pasado viernes a dictar una orden de busca y captura sobre Warlin Leonardo Almonte Ramírez. Fue la única forma que encontró la Justicia para sentar en el banquillo de los acusados a este dominicano de 33 años por su pertenencia a la banda latina de los Black Panther. Solo 24 horas después se hizo efectiva esta orden de detención. Pero entre rejas apenas ha permanecido cinco días, desde el día 4 de octubre hasta este mismo miércoles, cuando Warlin Leonardo reconoció los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de dos años de cárcel que, eso sí, no va a implicar su ingreso en prisión.

Y es que el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, acordó la suspensión de la condena después de que así lo solicitara la abogada defensora, la letrada Carmen Sánchez Herrero. A ello no se opuso el ministerio fiscal a cambio de que el pandillero no delinca en los tres próximos años y complete 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. La sentencia ya es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Otras condenas

Es un acuerdo prácticamente similar al que firmaron el día 3 de octubre otros cuatro pandilleros, Delgado Rizo, De Frutos Montañés, González Niño y Valencia Ávalos, quienes aceptaron dos años y seis meses de cárcel cuando inicialmente se enfrentaban a penas que en su conjunto sumaban nueve años de prisión. Fueron dos años de cárcel por un delito de pertenencia a organización criminal y otros seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. También resultaron absueltos de un delito de tráfico de drogas.

En el caso de Warlin Leonardo, la Fiscalía sostiene que formaba parte de los Black Panther desde 2019. Entre sus funciones se reseña la de "introducir y guiar a menores" en la banda siguiendo así las órdenes de González Niño y Valencia Ávalos, precisamente, los lugarteniente en la estructura del coro zaragozano. Es una acusación que ha fundado en la ardua investigación de la Brigada de Información, unas averiguaciones que el 11 de junio de 2024 precipitaron el desarrollo de este operativo.

Y todavía falta por juzgar a un sexto pandillero -Adil El Hamdani- que fue detenido hace unas semanas y, al encontrarse tanto tiempo en paradero desconocido, no constaba en las actuaciones. Junto a ellos fueron detenidos otros once jóvenes, aunque la acusación fue archivada el pasado mes de junio según el auto que dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Fue la respuesta que se dio en la Jefatura Superior de Policía de Aragón a la "gran alarma social" que los Black Panther estaban generando en la ciudad fruto de los "numerosos enfrentamientos" con otras bandas como los Dominican Don`t Play (DDP).