Tres detenidos por el robo de más de mil metros de cobre del alumbrado público en Jaca

Agentes de Policía Nacional han detenido en Jaca (Huesca) por un delito de robo a tres personas que fueron sorprendidas después de sustraer más de mil metros de cable de cobre procedente de la red de alumbrado de la localidad.

Según informa la Dirección General de Policía, la detención se llevó a cabo en el marco de un operativo conjunto con la policía local de la población puesto en marcha para prevenir nuevos delitos de robo similares de cableado del alumbrado público.

Alertados a través de la llamada de un testigo, los agentes desplazados al lugar de los hechos vieron a tres personas agachadas en la vía pública mientras extraían cable del alumbrado público, que huyeron al apercibirse de la presencia policial.

Tras una persecución a pie y en vehículo, los agentes policiales intervinientes consiguieron dar alcance a los autores e intervenir el material que habían sustraído antes de emprender la huida.

Las investigaciones llevadas a cabo tras la detención permitieron imputar a los sospechosos un robo previo de cable de cobre por valor de más de 11.000 euros.