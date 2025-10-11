Medio año sin noticias de la sentencia por la muerte del futbolista Luismi

El 11 de abril de 2025, con el clásico visto para sentencia, la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza dio por concluido el juicio contra Víctor G. H., un vecino de La Zaida que ebrio y drogado segó la vida del querido futbolista del CD Fuentes, Luis Miguel Pérez (Luismi). Desde entonces ha transcurrido nada más y nada menos que medio año, seis meses que precisamente se cumplen este sábado 11 de octubre sin que se haya tenido ninguna noticia sobre esta sentencia. Más de 180 días después todavía se sigue esperando un fallo en el que el acusado afronta hasta cinco años de cárcel.

El juicio se celebró en dos sesiones, la primera de ellas el 7 de abril y la segunda y última el día 11. En la primera sesión se pudo conocer el calvario que desde entonces sufre la familia de Luismi, según verbalizaron sus progenitores y su hermana. También declararon los guardias civiles de Tráfico que intruyeron el atestado, en el que hicieron constar que aquella fría noche del 8 de diciembre de 2022 era "imposible adelantar" en la N-232. Y comparecieron otros conductores que fueron testigos del fatal siniestro. "Iba haciendo eses", relató uno de ellos sobre las maniobras de Víctor G. H.

Hubo que esperar hasta el último momento para escuchar al acusado, pero solo respondió a las preguntas de su abogado, el letrado Luis Ángel Marcén, del despacho de Carmen Sánchez Herrero, ya que se negó a hacerlo ante la Fiscalía y ante el abogado de la acusación particular, el penalista Enrique Trebolle. Entonces eludió su responsabilidad y culpó al conductor de otro turismo al que intentó adelantar.

Ese mismo día quedó visto para sentencia el juicio una vez que las diferentes partes presentaron sus informes ante la jueza y defendieron sus peticiones de condena. Desde entonces el asunto se encuentra en manos de la Justicia a la espera de conocer cuál es la condena que merece la conducta de Víctor G. H.: circular ebrio y drogado a una velocidad excesiva.