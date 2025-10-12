Evacuado un escalador oscense tras una caída en los Picos de Europa
Se ha precipitado unos 20 metros de altura mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra,
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha rescatado a un escalador, de 53 años y natural de Huesca (Aragón), que se ha precipitado unos 20 metros de altura mientras realizaba la subida por el Espolón Juan de la Cuadra, en los Picos de Europa, en su parte más escarpada.
Como consecuencia de la caída, según informa el servicio de emergencias 112, el hombre ha sufrido un traumatismo torácico, una posible rotura de tibia y una herida que le ha provocado una pérdida importante de sangre.
Después de ser atendido por dos rescatadores y un médico del equipo de rescate del Gobierno de Cantabria en la zona de accidente, el hombre ha sido evacuado.
