Una paciente gana un pleito contra la Clínica Montecanal por exigirle un plus injustificado

Una lesión de ligamento y menisco en la rodilla derecha llevó al quirófano del hospital Viamed Montecanal a una mujer para someterse a una artroscopia. En el transcurso de esta cirugía, que se realizó el 26 de febrero de 2024, los cirujanos y demás profesionales sanitarios le implantaron unos tejidos procedentes del banco de epitelios. Pero desde el centro hospitalario, cuando la paciente ya se estaba recuperando en su casa, le exigieron el pago de casi 2.000 euros por el uso de estos mismos tejidos, una pretensión sobre la que ahora se ha pronunciado un juzgado de Zaragoza para determinar que no cabe su cobro. Y es que la póliza de salud que la paciente tenía contratada con Caser y la intervención quirúrgica fue acordada en esos mismos términos con la clínica, es decir, incluyendo el uso de los tejidos.

Así lo ha resuelto en las últimas semanas el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Zaragoza al desestimar la demanda interpuesta por el centro hospitalario, contra la que se opuso el abogado de la paciente, el letrado Cristian Monclús, delegado de la Asociación Española de Consumidores (Asescon) en Aragón. En el centro de esta controversia se puso "la exigibilidad de la factura" por parte del hospital Viamed Montecanal, de ahí que el juez haya estudiado los informes médicos y la autorización que firmó la clínica para realizar esta artroscopia.

Los argumentos del juez

"No consta ningún correo en el que se pusiese de manifiesto que la demandada (la paciente) tuviera que abonar el importe adicional por el uso de tejidos ni en su caso cuál sería este importe. De hecho, en ese escenario debería haberse aportado un presupuesto de dicho material que tendría que haber sido puesto a disposición de la demandada para su aceptación previa a la intervención", argumenta el juez en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. En ella se rechaza "la procedencia de la factura" cifrada, concretamente, en 1.844,90 euros en concepto de "otros fluidos y tejidos quirófano".

"Por todo ello, al no constar ninguna conversación previa, reclamación ni presupuesto, hay que entender que la paciente actuó con el convencimiento de que estaba todo cubierto por la póliza en virtud de la autorización recibida y puesta a disposición de la clínica que, de hecho, no programó la operación hasta que tuvo esa documentación", concluye el fallo.