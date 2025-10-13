A prisión un joven reincidente por los cinco incendios provocados en Zuera

El joven zufariense detenido la mañana de este jueves por provocar cinco incendios en Zuera (Zaragoza) ha ingresado este fin de semana en prisión. Así lo han confirmado fuentes judiciales a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN después de que este veinteañero fuera puesto a disposición de la Justicia en las últimas horas, momento en el que se comprobó que se trataba de un delincuente reincidente pues el 2 de junio de 2024 ya provocó otros incendios en el entorno de este municipio perteneciente a la Comarca Central. Tanto es así que, el pasado mes de abril, aceptó una condena de dos años y nueve meses de prisión.

En esta ocasión también se considera que es autor de los cinco incendios que se desataron, entre las 17.45 y las 18.00 horas de este pasado jueves, en el entorno del parque fluvial y del barrio sur. Desde el primero momento se valoró que estos incendios fueron provocados, de ahí que la Policía Local abriera una investigación para determinar el origen de las llamas. Y de sus averiguaciones e indagaciones se dio traslado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil hasta que se practicó su detención el 9 de octubre.

La investigación

En el atestado que se entregó en el Juzgado de Guardia los investigadores reseñaron que trata de un joven reincidente, ya que hace más de un año, el 2 de junio de 2024, ya provocó otros incendios en el mismo municipio en el que reside. En aquella ocasión también fue detenido y de igual modo ingresó en el centro penitenciario de Zuera, donde permaneció alrededor de diez meses en régimen de prisión provisional.

De allí salió el pasado mes de abril cuando reconoció que provocó varios incendios en Zuera. De hecho, ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aceptó una pena de dos años y nueves meses de cárcel además del pago de más de 8.000 euros según publicó este diario. Y es que fueron varias multas por importes que sumaronn 2.160 euros e indemnizaciones por valor de casi 6.000 euros con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de alteración psíquica.

En aquella ocasión los agentes le intervinieron cinco mecheros y varios trozos de papel cuando le detuvieron. Y en las labores de extinción participaron bomberos voluntarios de Zuera y los del Ayuntamiento de Zaragoza al comisionar hasta allí tres bombas urbanas pesadas y una bomba nodriza pesada que permanecieron activas dos horas y media.