Diez horas de rescate en Bujaruelo haciendo noche tras un ataque de ansiedad

El puente del Pilar se ha saldado con tres rescates en las montañas aragonesas, dos de ellos en plena noche, que obligaron a una actuación aún más compleja por parte de los equipos de rescate de la Guardia Civil. Tal y como informaron fuentes del Instituto Armado, durante todo el puente tuvieron que se auxiliadas cinco personas.

El primer aviso llegó el viernes a las 19.15 horas, cuando se comunicaba que dos jóvenes de 22 y 24 años, mientras realizaban la actividad a 1.900 metros de altitud, en el barranco de la Crapera, en las inmediaciones de Bujaruelo (Torla-Ordesa), se habían quedado enriscados, sufriendo uno de ellos una lesión leve en la pierna y un ataque de ansiedad. Los accidentados procedían de Jaén y de Huelva.

Al recibir el aviso, se activó el GREIM de Boltaña, que se trasladó al lugar en vehículo oficial y posteriormente a pie. Tras localizar a los senderistas, debido a la dificultad técnica y exposición del entorno, los especialistas decidieron pernoctar con ellos, hasta la espera de la llegada de la unidad aérea de Huesca para proceder a su extracción de forma segura.

La operación se culminó a la mañana siguiente, evacuando a los senderistas y trasladándolos en la aeronave a la localidad de San Nicolás de Bujaruelo, donde se encontraba su vehículo particular. Así, el rescate culminó diez horas después, a las 9.00 horas del día 11 de octubre.

Este sábado, la Guardia Civil tuvo que intervenir en dos rescates en las montañas aragonesas, también uno de ellos por la noche. Según explicaron fuentes de la Guardia Civil de Huesca, a las 14.00 horas se recibió el primer aviso que comunicaba que un ciclista de montaña se había caído sufriendo una posible lesión grave en los ligamentos de la rodilla mientras realizaba su actividad por la pista Planadora (Cerler).

Al llegar el aviso se activó el GREIM de Benasque, unidad aérea de Huesca y al médico del 061. Tras localizar al ciclista, un varón de 31 años y vecino de Armilla (Granada), fue evacuado y trasladado a la helisuperficie de Benasque y transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital de Barbastro.

Ya caída la tarde, a las 20.10 horas, se produjo el aviso en el que se comunicaba que dos escaladores se habían quedado enriscados en el congosto de Montrebei. En concreto, mientras realizaban la actividad en la Cresta de Urquiza Olmo (Tolva), se quedaron enriscados y no podían descender la cresta. Así, se activó GREIM de Benasque, que se trasladó al lugar en vehículo oficial y posteriormente a pie.

Tras localizar a los escaladores, un varón de 57 años y una mujer de 49 años, vecinos de Igualdad y Barcelona, fueron acompañados en el descenso de la cresta y evacuados hasta el refugio de Montfalcó, donde pernoctaron, finalizando a las 05.30 horas del día 12 de octubre.