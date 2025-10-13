Roba casi 600 palés de madera en Sabiñánigo y es sorprendido por la Guardia Civil durante el último hurto

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de nueve robos y hurtos en varias empresas de Sabiñánigo (Huesca) de 597 palés de madera cuyo valor supera los 7.890 euros.

Según ha informado este lunes el instituto armado, desde finales de agosto y el mes de septiembre, el puesto de la Guardia Civil de Sabiñánigo tuvo conocimiento de ocho delitos contra el patrimonio por el robo y hurto en el interior de tres empresas de la localidad en los se habían sustraído los 597 palés.

Los agentes pudieron identificar al posible autor y lo detuvieron el pasado 7 de octubre al sorprenderlo cuando estaba cometiendo uno de los robos, en el interior de una empresa. Se trata de un hombre de 37 años vecino de Huesca.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jaca y quedó en libertad con cargos.