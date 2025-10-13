Susto en el Mercado Central por una freidora envuelta en llamas
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando los bomberos tuvieron que acudir a apagar el fuego
Se trata, sin duda, de uno de los días con más trabajo para la hostelería de Zaragoza. Fue el sábado, víspera del Pilar, cuando los cuatro bares del Mercado Central estaban ya abiertos al público y se preparaban para recibir a cientos de clientes dispuestos a probar sus hamburguesas. Entonces una freidora empezó a arder y las llamas obligaron a desalojar el edificio.
No hubo heridos, ni siquiera se produjeron daños materiales más allá de la propia freidora, pero desde luego que la imagen de una de las barras envuelta en llamas impresionó a los que allí estaban presentes. Hasta el Mercado acudieron los bomberos quienes consiguieron apagar rápidamente el incendio.
Es más, los bares del Mercado Central pudieron volver a abrir, aunque más tarde de lo que les hubiera gustado, por lo que los puestos perdieron alguna de las horas de servicio más rentables de la semana. Pero todo quedó ahí.
- Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- El fracaso con la destitución de Gabi Fernández y las terribles elecciones de entrenadores del Real Zaragoza
- Paseo al trantrán del Casademont Zaragoza por Leganés (47-68). La crónica del Leganés-Casademont Zaragoza
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- Horas decisivas en el futuro de Gabi, que pende de un hilo