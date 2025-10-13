Susto en el Mercado Central por una freidora envuelta en llamas

Se trata, sin duda, de uno de los días con más trabajo para la hostelería de Zaragoza. Fue el sábado, víspera del Pilar, cuando los cuatro bares del Mercado Central estaban ya abiertos al público y se preparaban para recibir a cientos de clientes dispuestos a probar sus hamburguesas. Entonces una freidora empezó a arder y las llamas obligaron a desalojar el edificio.

No hubo heridos, ni siquiera se produjeron daños materiales más allá de la propia freidora, pero desde luego que la imagen de una de las barras envuelta en llamas impresionó a los que allí estaban presentes. Hasta el Mercado acudieron los bomberos quienes consiguieron apagar rápidamente el incendio.

Es más, los bares del Mercado Central pudieron volver a abrir, aunque más tarde de lo que les hubiera gustado, por lo que los puestos perdieron alguna de las horas de servicio más rentables de la semana. Pero todo quedó ahí.