Arde un camión que transportaba bobinas de papel en Pina de Ebro

Un camión que transportaba bobinas de papel se ha incendiado en la AP-2, a la altura del término municipal de Pina de Ebro, en la provincia de Zaragoza.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 17.00 horas de este martes, 14 de octubre, y ha tenido lugar en el kilómetro 43,800, según han informado desde la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Hasta el lugar de los hecho se han desplazado dotaciones de bomberos de la DPZ de los parques de Caspe y La Almunia de Doña Godina, que han llevado a cabo las labores de extinción. Asimismo, fuentes de la institución provincial han precisado que la vía no se encuentra cerrada al tráfico.