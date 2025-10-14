Los jueces de violencia machista prevén un 15% más de casos con la nueva ley: "Va a empeorar el trato con la víctima"

Muchos frentes tienen abiertos los juzgados, los de aquí de Aragón y los de todo el territorio nacional, al mantener la vista puesta en la próxima implantación de los Tribunales de Instancia. Es un quebradero de cabeza, ese que acarrea la unificación de los juzgados civiles y de los juzgados de instrucción en una única sección civil o penal – respectivamente–, que se acentúa todavía más en los órganos judiciales que están especializados en violencia de género, es decir, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. El motivo no es otro que la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Tanto es así que, desde el pasado 3 de octubre, estos juzgados están asumiendo una mayor carga de trabajo al tener asignadas un mayor número de competencias para las que se estima un aumento de los casos entre el 15 y el 20%. Y buena fe de ello dan en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza –existe un número 2 y un número 3– al encontrarse la pasada semana en funciones de guardia y comprobar sus funcionarios este mayor volumen.

Así lo expone en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN su titular, el magistrado Óscar Ortega, quien ha constatado cómo han tramitado una media diaria de dos denuncias más entre el 6 y el 10 de octubre. En estos escritos, de hecho, se han denunciado unas agresiones sexuales sin que constara ninguna relación sentimental entre la denunciante y su presunto agresor. Y es que estos supuestos, en los que la víctima y el varón no se conocen, recaían hasta hace unos días en un Juzgado de Instrucción, tal y como sucede con otros tipos penales que ahora también se asignan a los juzgados de violencia de género con la nueva ley.

"Una bomba de relojería"

"Es lo esperado, llevamos cinco días de nuevas competencias y más o menos están entrando dos denuncias más por delitos sexuales, pero todavía no ha entrado ningún tema de trata de seres humanos ni de mutilación, que son bastantes residuales", asevera el magistrado Ortega, cuya principal preocupación reside, precisamente, en la "media docena de casos anuales" que suponen los delitos de trata. "Son una bomba de relojería en los juzgados porque bien la Policía, bien la Guardia Civil, presentan muchos detenidos, muchas víctimas... y luego hay que sumar la fase de Instrucción", explica el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza.

Estas dos denuncias se suman al trabajo diario que siempre se ha desempeñado en estos órganos judiciales. Es decir, los 13 o 14 casos que deben "resolver" cada mañana entre juicios rápidos, autos de libertad o de prisión para los detenidos que pasan a disposición judicial o la tramitación de las denuncias. "Son materias que no se pueden solventar en cinco minutos porque es una materia mucho más cercana, mucho más humana. Yahora sí que se tiene que dar prioridad a esa denuncia», relata Óscar en alusión a las nuevas competencias. "Lo que nos toca es jugar con el tiempo, en realidad va a empeorar el trato con la víctima, y ese es el problema de esta reforma, que se ha hecho sin consultar con nadie ni con ninguna previsión económica", sostiene este magistrado zaragozano.

Tribunales de Instancia

Por el momento se está pendiente de que llegue un cuarto magistrado "de refuerzo" además de que ya se han nombrado "varios funcionarios". Pero es una situación que va a cambiar de forma radical de aquí a unos pocos meses cuando, a principios del próximo año, los trabajadores de estos tres juzgados, los funcionarios, los secretarios judiciales y los jueces, se unifiquen en una única Sección de Violencia sobre la Mujer. "Todavía no sabemos cuántos funcionarios van a estar asignados a este Sección de Violencia sobre la Mujer. Es una apuesta muy arriesgada, no sabemos si funcionará, que ojalá... Pero se puede dar el caso de que podamos hacer las mismas operaciones aun teniendo más quirófanos", sostiene Ortega.

Es una situación, la de la asunción de más competencias, que tanto él como otros 122 compañeros de la carrera judicial han denunciado en los últimos días al firmar un comunicado conjunto. "Esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente. Pero, esta vez, está todo advertido desde hace meses", suscribieron.